Празднование Всемирного дня театра пройдет в парках Подмосковья

В подмосковных парках отпразднуют Всемирный день театра. Так, с 26 марта по 1 апреля более чем в 50 парках региона состоится мероприятие «Театр под открытым небом», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Основные мероприятия запланированы на 28 марта. Посетителей парков ждут импровизированные спектакли, тренинги по актерскому мастерству, тематические викторины.

К примеру, в Центральном парке Ногинска можно будет принять участие в интерактивном спектакле и улучшить навыки сценической речи. В Центральном парке Победы Долгопрудного пройдет лекция о театре, а в парке «Сосновый бор» Дмитрова — занятие по актерскому мастерству.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции театра «ФЭСТ» в Мытищах.