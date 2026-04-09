Предприятие из Подмосковья представило высокотехнологичные лазерные источники на выставке «Фотоника»

Выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики 2026» стала яркой демонстрацией достижений российской промышленности — особое внимание посетителей привлекла экспозиция компании из Фрязина. Предприятие представило линейку уникальных лазерных источников, способных составить серьезную конкуренцию зарубежным аналогам в микроэлектронике, аддитивном производстве и прецизионной обработке материалов. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Представленные разработки — не просто отдельные устройства, а целостная концепция технологического суверенитета. Они показывают, что российские производители готовы предлагать комплексные решения для самых требовательных отраслей: от микроэлектроники до аэрокосмической промышленности. Такой подход особенно важен в условиях необходимости ускоренного импортозамещения в критически значимых сферах.

Зримым центром притяжения на стенде стал лазерный источник GLPN‐5‐150‐30 — разработка, созданная для решения сложнейших задач импульсной обработки материалов. Устройство генерирует излучение в зеленом спектре (532 нм) с впечатляющими параметрами: энергия импульсов достигает 5 мДж, средняя мощность составляет 30 Вт, а длительность импульсов не превышает 150 нс.

Эти характеристики открывают новые возможности в микроэлектронике. Минимальная зона термического влияния позволяет проводить разделение и перфорацию компонентов с ювелирной точностью, не повреждая соседние участки. Особую ценность представляет совместимость с технологией гидролазерной резки: вода, используемая в процессе, действует как защитный барьер — она охлаждает зону обработки и смывает микрочастицы, полностью исключая загрязнение поверхности.

Участие VPG LaserONE в выставке «Фотоника» — не просто демонстрация отдельных устройств, а заявление о новом этапе развития отечественных лазерных технологий. Представленные решения снижают зависимость от импортных компонентов, повышают конкурентоспособность российских предприятий, открывают новые возможности для научных исследований, ускоряют внедрение передовых производственных процессов.

