Новое предприятие по глубокой переработке картофеля построят в Коломне. Его мощность составит до 4 тонн в час, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует ООО «Сергиевское» за 239 млн рублей. Компания уже получила разрешение на строительные работы. Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Запуск комплекса позволит предприятию перейти от сырьевой модели к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью. В планах — производить очищенный и нарезанный картофель, полуфабрикаты и готовые продукты.

В Подмосковье за прошлый год собрали почти 376 тыс. тонн картофеля, что на 16,2 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о центре по сборке оборудования для молочной промышленности.