Предприятие «Росатома» подписало соглашение о сотрудничестве с гимназией Подольска

НИИ НПО «ЛУЧ», которое входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации», будет сотрудничать с гимназией имени Подольских курсантов.

До этого в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что в регионе на работу в медучреждениях вышли более 600 выпускников областного медколледжа.

В Подольске НИИ НПО «ЛУЧ» и образовательное учреждение подписали соглашение о сотрудничестве в части профессиональной ориентации школьников.

Гендиректор НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин провел для школьников лекцию, в ходе которой рассказал о деятельности института, современных технологиях, перспективах развития предприятия, возможностях профессиональной реализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.