Предприятие в Дубне получило 900 млн руб. на запуск производства препаратов для лечения онкологии

В Дубне появится производство медикаментов для лечения онкозаболеваний. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Аргументум Фарма», которая является резидентом ОЭЗ «Дубна». Компании предоставил льготное финансирование Фонд развития промышленности России в размере 900 млн руб.

Первую очередь предприятия планируется запустить в начале следующего года. Полностью проект будет реализован в течение четырех лет. После открытия предприятия появится как минимум 100 рабочих мест.

На заводе будут выпускать препараты для стабилизации артериального давления во время операций, для лечения артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, болевого синдрома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будут созданы новые логистические комплексы.