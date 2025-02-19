Предприятия из Московской области стали участниками международной выставки продуктов питания в ОАЭ

Подмосковные предприятия приняли участие в 30-й Международной выставке продуктов питания, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского Залива Gulfood 2025 в ОАЭ, которая открылась в понедельник, 17 февраля. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Областной Фонд поддержки экспорта организовал участие 10-ти подмосковных компаний. Среди них — ООО «Фалкон Трейдинг ГРУП», АО «АЗОВСКИЙ ХЛЕБ», ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «ФУД-ТИМ», ООО «МПК», ООО «НПП Лио-Продукт», ООО «Компания «МАЙ», ООО «ТК Мираторг» и ООО «ТД Черкизово». Кроме того, участниками стали представители «Центра дистрибьюции».

В рамках выставки пройдут презентации товаров и встречи представителей бизнеса с потенциальными покупателями региональной продукции. Она продлится до пятницы, 21 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.