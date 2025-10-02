Предприятия Подмосковья примут участие в международной аграрной выставке в Казахстане

Подмосковные компании АПК примут участие в аграрной выставке Центральной Азии «AgroWorld Qazaqstan 2025», которая пройдет с 29 по 31 октября 2025 года в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Коллективную экспозицию региона организуют при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Среди участников – ООО «Грин Дир» (производство семян), ООО «М-Р Гумат» (производство органических удобрений) и ООО «Питэр Пит» (торфогрунты). В ведомстве добавили, что Казахстан входит в тройку ключевых партнеров Подмосковья в сфере АПК, в 2024 году объем поставок продовольственных товаров из области в страну достиг 447 млн долларов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.