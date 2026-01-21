Предпринимателей из Подмосковья пригласили на выставку индустрии здравоохранения в Узбекистане

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) пригласил подмосковные компании принять участие в международной выставке индустрии здравоохранения Tashkent International Healthcare Exhibition (TIHE), которая пройдет 28–30 апреля 2026 года в Ташкенте. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На мероприятии соберутся представители всей индустрии здравоохранения, в том числе фармацевтического производства и новейших технологий диагностики и лечения. Участников ждут специализированная выставка Stomatology Uzbekistan, посвященная стоматологии, экспозиция AptekaExpo Central Asia / TechPharm, семинары и конференции, B2B‑встречи и не только.

Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Оставить заявку для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», узнать подробнее об этом можно инвестпортале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.