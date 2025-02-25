Предприниматели из Подмосковья отправятся на бизнес-миссию с компаниями из Ирана

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) организует участие субъектов малого и среднего предпринимательства региона в межрегиональной бизнес-миссии с предпринимателями из Ирана, она пройдет во II квартале 2025 года в Астрахани. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас фонд формирует список заинтересованных компаний, после этого станут известны даты проведения мероприятия и состав иранских участников. Оставить заявку для участия можно здесь.

Со стороны фонда профинансируют аренду площадей для мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Напомним, что он предоставляет услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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