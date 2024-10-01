Предприниматели Московской области посетили Бишкек в рамках бизнес-миссии

Подмосковные предприниматели приняли участие в многоотраслевой бизнес-миссии производителей в Бишкек Кыргызской Республики, организатором поездки выступил областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками мероприятия от региона стали девять компаний — металлообрабатывающие предприятие «Нимбус», производитель используемых в строительстве пластмассовых изделий «Алекс Байтлер Рус», производитель бумажных салфеток «ТЕТРА» и другие. Они приняли участие во встречах с потенциальными покупателями, посетили предприятия Бишкека и не только. Фонд профинансировал аренду площадей для проведения мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров.

Напомним, что он оказывает услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Узнать больше о поддержке экспортеров можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.