Предприниматели Московской области примут участие в бизнес-миссии в Узбекистан
Мининвест Подмосковья: бизнес-миссию в Узбекистан организуют в апреле
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Подмосковные предприниматели смогут принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Узбекистан, которая пройдет с 22 по 24 апреля в Ташкенте, содействие в этом им окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участниками станут субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья, которые занимаются развитием экспортных каналов и планируют начать поставки в Узбекистан. В рамках бизнес-миссии они представят свою продукцию потенциальным покупателям и смогут наладить торговые связи. Фонд профинансирует аренду площадей для мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и другие расходы.
Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.
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