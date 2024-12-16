Предприниматели Московской области смогут посетить конференцию о трендах в продвижении

Подмосковные предприниматели смогут посетить конференцию «Тренды в продвижении на 2025 год», которую областной центр «Мой бизнес» проведет в среду в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о том, как меняется потребление людей, о трендах продвижения, девяти главных шагах в нем и не только. В качестве спикера выступит предприниматель, интернет-маркетолог и блогер Ильяна Левина. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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