Предприниматели Подмосковья направили в ЦУР «Бизнес» почти 1,5 тыс. обращений

С начала 2025 года в подмосковный ЦУР «Бизнес» поступило почти 1,5 тыс. обращений от предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Более 91,3% или 1 368 обращений составил запрос на получение консультаций. 68 (4,5%) обращений — это вопросы, для решения которых потребовалось привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, еще 62 обращения потребовали координационной работы нескольких ведомств, их передали в работу Штаба по защите бизнеса при Мининвесте.

Зампред добавила, что экономический эффект от работы системы в Подмосковье за 2023 и 2024 год оценивается более чем в 7,5 млрд рублей. В общей сложности сумма сохраненных инвестиций в регион составила более 98 млрд рублей. До конца этого года систему планируют внедрить во всех регионах России.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно через инвестиционный портал региона. Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.