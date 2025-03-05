Предприниматели Подмосковья подали более 250 заявлений на установку пунктов приема тары и текстиля

В Подмосковье предприниматели в онлайн-формате подали уже свыше 250 заявлений на установку пунктов приема тары и текстиля. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подать заявление можно на сайте госуслуг региона. Срок его рассмотрения составляет семь рабочих дней. Для удобства предпринимателей все локации, где можно разместить пункты приема, представлены на интерактивной карте.

На данный момент подписано около 90 соглашений на размещение таких пунктов. За три недели в округах установили 38 емкостей для текстиля — в Подольске, Реутове, Котельниках, Балашихе и Раменском. На текущей неделе объекты появятся в трех округах.

Ранее в ведомстве рассказали, что за четыре года жители региона сдали в фандоматы свыше 44 млн единиц тары — пластиковых бутылок и алюминиевых банок.