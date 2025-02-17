Жители Подмосковья за четыре года сдали в фандоматы более 44 млн банок и бутылок

Жители Подмосковья за четыре года сдали в фандоматы более 44 млн единиц тары. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В частности, с 2021 года с помощью фандоматов было собрано 32,7 млн пластиковых бутылок и более 11,3 млн алюминиевых банок.

В общей сложности, за указанный период специальными экопунктами воспользовались около 200 тыс. человек.

В фандоматы можно сдать чистые алюминиевые банки и пластиковые бутылки емкостью от 250 мл до 2,25 л. За это начисляются бонусы. Так, за одну единицу тары можно получить от пяти до десяти баллов. Их можно обменять на различные сертификаты у компаний-партнеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение об информировании жителей региона о правилах вывоза крупногабаритных отходов.