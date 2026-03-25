Предприниматели Подмосковья подали более 500 заявок на конкурс «Создай НАШЕ»

Молодые предприниматели Подмосковья подали более 500 заявок на участие в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конкурс проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП при поддержке фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России». В целом по стране на него поступило уже 11 тыс. заявок.

По числу поданных заявок на участие Подмосковье входит в число регионов-лидеров. Так, из Московской области поступило 558 заявок, что позволило региону занять второе место. Лидером стала Москва, предприниматели из которой подали 872 заявки. На третьем месте Санкт-Петербурга с показателем 544 заявки.

Грантовый фонд в этом году составляет 100 млн рублей. Будут определены авторы 100 лучших бизнес-идей, которые получат по 1 млн рублей. Итоги конкурса подведут в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».