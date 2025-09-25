Предприниматели Подмосковья получат помощь в регистрации товарного знака

В Подмосковье стартовал прием заявок на содействие в регистрации товарных знаков и патентов, услугой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Областной центр «Мой бизнес» будет принимать заявки до 30 сентября. В рамках услуги предприниматели смогут претендовать на проверку товарного знака или патента на охраноспособность, разработку рекомендаций по доработке документации, подготовку регистрационных заявок и официальное оформление документов в Роспатенте. Финансовое обеспечение предусматривает софинансирование в размере 100% от стоимости услуги при условии, что сумма не превышает 150 тыс. рублей. При этом расходы на уплату госпошлин оплачиваются заявителем самостоятельно.

Узнать подробнее о порядке предоставления услуги можно на инвестиционном портале Московской области. Напомним, что поддержку предпринимателям оказывают в рамках национального проекта «Эффективная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.