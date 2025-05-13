Предприниматели Подмосковья с начала года получили более 700 га земель на льготных условиях

С начала текущего года подмосковным предпринимателям передали 54 участка земли без торгов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь земли, предоставленной бизнесу в рамках программы «272», составила 731 га. Участки выделили в Одинцово, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедово и Чехове.

В запуск производств на этих участках инвестируют 14 млрд руб. Открытие предприятий позволит создать в области около 1 тыс. рабочих мест для жителей.

В общей сложности с начала действия программы в 2015 году бизнесу передали 781 участок площадью около 30 тыс. га. Землю предоставили в 46 муниципалитетах. На этих участках реализуют 176 инвестпроектов за 437 млрд руб. Из них 61 проект уже реализован.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки доступны предпринимателям, выпускающим товары для детей.