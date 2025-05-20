Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном вебинаре о выходе на рынок Мексики

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре для экспортеров «Час с торговым представительством РФ в Мексиканских Соединенных Штатах», который организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) во вторник, 27 мая. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия участники узнают о возможностях выхода на рынок Мексики, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить в торговом представительстве. В качестве спикера перед ними выступит торговый представитель Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах Александр Абрамов. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная экономика». Узнать подробнее об услугах можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

*Возрастное ограничение 18+