Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в предварительном сборе заявок на международные выставки

Подмосковные предприниматели могут принять участие в предварительном сборе заявок на международные выставки в России и за рубежом, содействие в этом им окажет областной Фонд поддержки ВЭД. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.