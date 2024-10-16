Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в предварительном сборе заявок на международные выставки
Фото: [Александра Степанова]
Подмосковные предприниматели могут принять участие в предварительном сборе заявок на международные выставки в России и за рубежом, содействие в этом им окажет областной Фонд поддержки ВЭД. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фонд профинансирует затраты на аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и не только. Подать заявку на участие в международной выставке за границей можно здесь, в России — по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.
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