Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в продуктовой выставке в Таиланде

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) пригласил производителей принять участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии THAIFEX Anuga Asia 2026, которое пройдет с 26 по 30 мая 2026 года в Бангкоке. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка объединит ведущие мировые компании в сфере производства продуктов питания и напитков, участники смогут расширить географию поставок, познакомиться с тенденциями рынка и изучить новейшие технологии, а также обменяться опытом. Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Подать заявку можно здесь.

Напомним, что поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Узнать подробнее о поддержке экспортеров можно на инвестпортале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.