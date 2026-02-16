Предприниматели Подмосковья смогут узнать о промышленном дизайне на вебинаре

Подмосковный центр «Мой бизнес» пригласил предпринимателей присоединиться к бесплатному вебинару «Тренды промышленного дизайна 2026», который пройдет в онлайн-формате в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности науки Московской области.

Участники смогут узнать о роли дизайнера в создании современного продукта, ключевых принципах и этапах разработки, актуальных трендах, мерах поддержки центра «Мой бизнес» при подготовке конструкторской документации и промышленного дизайна. В качестве спикера выступит руководитель студии промышленного дизайна FORMA Дмитрий Мареев. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что узнать о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале региона. Поддержку предпринимателей осуществляют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.