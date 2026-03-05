Предприниматели Подмосковья смогут узнать о системном росте через партнерства

Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет бесплатный вебинар на тему «Где брать клиентов в 2026 году, когда реклама дорожает: системный рост через партнерства» в онлайн‑формате в пятницу, 6 марта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера выступит маркетолог‑стратег Галина Тимакина. Участникам расскажут о ключевых аспектах партнерского привлечения клиентов, о том, почему растет стоимость рекламы и каковы перспективы рынка и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале региона. Ее оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.