Предприниматели Подмосковья смогут узнать о цифровых инструментах для экспорта

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) проведет для предпринимателей бесплатный вебинар «Цифровые инструменты для экспорта» в четверг, 22 января. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о современных трендах в покупательском поведении клиентов на различных рынках, об изменениях в пути клиента, о том, как выстроить воронки продаж для бизнеса и не только. В качестве спикера выступит международный консультант по маркетингу, эксперт по автоматизации маркетинга и продаж Юлия Малявина.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке. Напомним, что фонд оказывает различные услуги для экспортеров, поддержка осуществляется в рамках нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Узнать подробнее об этом можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.