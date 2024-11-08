Предприниматели Подмосковья стали чаще пользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
По итогам трех кварталов 2024 года подмосковные предприниматели привлекли более 16 миллиардов рублей кредитных средств с использованием механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, что на 33% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Количество получателей выросло кратно — на 171%. Всего получателями стали 1452 субъекта МСП из Подмосковья», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На долю региона приходится 5% от общего объема средств, привлеченных в России с помощью зонтичных поручительств Корпорации МСП. Напомним, что механизм запустили по поручению президента России Владимира Путина, он позволяет обеспечит до 50% от суммы кредита. Его реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.