Предприниматели Подмосковья стали чаще пользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП

По итогам трех кварталов 2024 года подмосковные предприниматели привлекли более 16 миллиардов рублей кредитных средств с использованием механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, что на 33% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.