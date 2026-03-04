Предприниматели Подмосковья узнают о получении статуса резидента «Сколково»

Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет для предпринимателей бесплатный онлайн‑вебинар «Сколково без мифов: кто может стать резидентом и какие возможности это открывает», он пройдет в онлайн-формате 18 марта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикеров выступят эксперты Фонда «Сколково» — института развития, созданного для поддержки технологических стартапов и инновационных компаний. Участникам расскажут о критериях отбора претендентов на статус резидента, его преимуществах, порядке подачи заявки и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что узнать о мерах поддержки бизнеса можно инвестиционном портале региона. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.