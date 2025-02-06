Предприниматели Подмосковья в 2024 году получили субсидии на 2,4 млрд руб.

Подмосковные предприниматели по итогам 2024 года получили субсидии на 2,4 млрд руб. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес подавал заявки на получение поддержки при выходе на маркетплейсы, для развития дела по франшизе, на покупку и лизинг оборудования. В общей сложности за год субсидии получили более 670 предпринимателей.

Субсидии при выходе на маркетплейсы получили 187 предпринимателей. Их сумма составила 50 млн руб. Объем поддержки в рамках программы «Франшизы» составил 64 млн руб. Ее получили 113 предпринимателей. На развитие инженерной инфраструктуры было выдано 10 субсидий на 956 млн руб. Затраты на покупку и лизинг оборудования на 750 млн руб. компенсировал 261 предприниматель, на закупку промышленного оборудования на 447 млн руб. — 35 предпринимателей. Кроме того, 68 социальных предпринимателей возместили затраты в размере 100 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программах «Маркетплейсы» и «Франшизы» для предпринимателей.