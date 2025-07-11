Предприниматели Подмосковья вошли в топ-200 лучших молодых промышленников России

Подмосковные предприниматели вошли в число лучших молодых промышленников России. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на результаты Всероссийской премии «Молодой промышленник года».

Так, в топ-200 вошли 12 предпринимателей из Подмосковья. Они реализуют проекты в самых разных сферах — от производства металлических каркасов до выпуска товаров пищевой промышленности.

В числе лауреатов — представители ООО «Новые технологии», АО «Основа», ООО «Органик», ООО «ПолимерАльянс», ООО «ДСК «СПС МОСКОВИЯ», ООО «Пластик Он Лайн», ООО «Поккельс», ООО «Эффективные фильтрационные системы», ООО «Харц Лабс», ООО ПК «Эльгласс», ООО «Мобитрак», ООО «Проинжиниринг». Также гендиректор «Новых технологий» Илья Анучин победил в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область остается одним из лидеров в стране по инвестпривлекательности.