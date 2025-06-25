Предпринимателя в Подольске задержали по делу о незаконном сбыте лосося на 12 млн руб.
В Подмосковье задержали коммерсанта за незаконную продажу более 9 тонн лосося
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В подмосковном Подольске задержали предпринимателя за незаконный сбыт замороженной рыбы на 12 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина в возрасте 46 лет был задержан на территории хладокомбината. Он подозревается в незаконной продаже более 9 тонн лосося из недружественных стран без обязательной маркировки. Общая стоимость продукции составляет около 12 млн руб.
На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Рыбу изъяли.
Ранее сообщалось, что областная прокуратура передала в суд дело о финансировании терроризма.