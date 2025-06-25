Прокуратура в Подмосковье направила в суд дело о финансировании терроризма

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в финансировании терроризма и организации финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в период с июня по июль 2024 года перечислил со своих банковских счетов на банковские карты представителей организации 37 тыс. рублей. Помимо этого, он привлек к этому процессу знакомых, которые перевели еще почти 95 тыс. рублей. Его дело направили во 2-й Западный окружной военный суд, сейчас мужчина содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.