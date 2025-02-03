Предпринимателям Московской области расскажут об актуальных изменениях в сертификации

Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет бесплатный вебинар «Актуальные изменения в вопросах сертификации» для предпринимателей региона в следующий вторник, 11 февраля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о нововведениях в сфере сертификации товаров, введении платы за внесение сведений о декларациях о соответствии и не только. В качестве спикера перед ними выступит руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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