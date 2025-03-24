Предпринимателям Подмосковья расскажут, как использовать ИИ для бизнеса

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Искусственный интеллект для бизнеса и самопрезентации», который организует областной центр «Мой бизнес» в среду, 26 марта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о возможностях ИИ для развития бизнеса и самопрезентации, видах нейросетей и не только. В качестве спикера перед ними выступит литературный редактор и эксперт по контент-маркетингу Наталья Шаверина. Подключиться к мероприятию можно здесь.

Вебинар пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Найти информацию о тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

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