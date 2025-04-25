Предпринимателям Подмосковья расскажут, как получить разрешительную документацию

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение услуги «Содействие в получении разрешительной документации», она доступна для региональных субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Содействие в этом на условиях совместного финансирования предпринимателям окажет областной центр «Мой бизнес». В рамках услуги им доступны разработка технических условий, проведение лабораторных испытаний, подготовка и регистрация деклараций о соответствии и сертификатов соответствия и не только. Подать заявку можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.