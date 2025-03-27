Предпринимателям Подмосковья расскажут, как построить сервисную культуру в компании

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Построение сервисной культуры в компании», областной центр «Мой бизнес» организует его в среду, 2 апреля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия участникам расскажут, почему бизнес теряет деньги из-за плохого клиентского сервиса, а также о принципах создания лучшего сервиса, уровне клиентоориентированности руководителей и не только. В качестве спикера перед ними выступит бизнес-тренер, эксперт по корпоративному обучению, психолог Вера Уголькова. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.

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