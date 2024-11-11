Предпринимателям Подмосковья расскажут о том, как продавать на маркетплейсах

Подмосковные предприниматели и самозанятые граждане смогут пройти бесплатное обучение для того, чтобы начать продавать на маркетплейсах, курс организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники узнают о том, как развивать бизнес на маркетплейсах, автоматизировать процессы, привлекать покупателей и не только. Эксперты также разберут с ними каждый товарный кейс, чтобы они могли понять специфику продвижения своего продукта. Ознакомиться с расписанием занятий и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+