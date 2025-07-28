Предпринимателям Подмосковья расскажут о возможностях реализации инвестпроектов при поддержке региона

В четверг, 31 июля, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова и представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области проведут бесплатный вебинар для предпринимателей на тему «Реализация инвестиционных строительных проектов при поддержке Центра содействия строительству». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия специалисты Центра содействия строительству (ЦСС) при Правительстве Московской области проведут консультации по вопросам прохождения этапов ведения бизнеса, расскажут о работе ЦСС, ознакомят с механизмом индивидуального сопровождения и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что найти информацию о мероприятиях для бизнеса можно на инвестиционном портале региона в разделе «Календарь инвестора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

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