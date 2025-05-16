Предпринимателям Подольска рассказали о мерах поддержки

Встреча предпринимателей с сотрудниками администрации, местного отделения общественной организации «Опора России», бизнес-омбудсменом в округе и председателем комиссии по экономразвитию, промышленности и предпринимательству Общественной палаты округа прошла в Подольске.

В рамках мероприятия предпринимателям рассказали о календаре субсидий и структурах, которые оказывают поддержку в муниципалитете.

В рамках встречи все предприниматели смогли проконсультироваться со специалистами по актуальным для них вопросам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки для производителей детских товаров.