Предпринимательницы из Химок приняли участие в белорусско-российском форуме женских инициатив
Предпринимательницы из Химок стали участницами форума женских инициатив
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Участницы Клуба деловых женщин из Химок приняли участие в фестивале женских инициатив «Славянский аспект женского предпринимательства: возможности и перспективы», в рамках которого представительницы России и Белоруссии смогли обменяться опытом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.
Мероприятие прошло в Витебске, оно собрало около 200 участниц. Они обсудили, как развивается женская деловая инициатива, как оказать помощь женщинам в развитии компетенций в области предпринимательства и не только.
«Женский бизнес — это особая история. Несмотря на то что правила для всех одинаковы, женщины ведут бизнес иначе: проявляют больше интуиции и эмпатии, чутко реагируют на перемены. Важен симбиоз творчества и предпринимательства — так достигается не только рост прибыли, но и самореализация», — сказала председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения Союза женщин России Екатерина Борисова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.