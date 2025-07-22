Предпринимательницы из Химок приняли участие в белорусско-российском форуме женских инициатив

«Женский бизнес — это особая история. Несмотря на то что правила для всех одинаковы, женщины ведут бизнес иначе: проявляют больше интуиции и эмпатии, чутко реагируют на перемены. Важен симбиоз творчества и предпринимательства — так достигается не только рост прибыли, но и самореализация», — сказала председатель Клуба деловых женщин химкинского отделения Союза женщин России Екатерина Борисова.