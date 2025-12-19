Председатель Мособлдумы прокомментировал прямую линию с президентом РФ

«Поступили миллионы обращений, в том числе и от жителей Подмосковья», - отметил Брынцалов.

По его словам, глава государства отметил мужество российских военнослужащих в зоне спецоперации. Также была отмечена работа в тылу.

Путин сообщил, что рост ВВП за три года составил 9,7%. Также рост показывают промышленность и АПК. Уровень безработицы составляет 2,2%.

Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье вносит весомый вклад в общее дело. Так, в области наращивают мощности действующие предприятия, реализуются новые инвестиционные проекты.

