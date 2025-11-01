Представитель Химок приняла участие в мероприятии ко Дню сельского старосты

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Жительница поселения Луневское городского округа Химки Екатерина Лельникова посетила мероприятие, организованное в Подмосковье в честь Дня сельского старосты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия старостам вручили благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева. Екатерина Лельникова является заместителем старосты деревни Исаково, она ведет переговоры с жителями и ищет решения для насущных проблем.

«Работаем с вопросами по ремонту асфальта, приведению в порядок памятника Великой Отечественной войны, замене детской площадки в деревне, установке знаков и разметки на центральном въезде в деревню», — поделилась она.

В регионе для сельских старост действуют программы поддержки, в том числе «Школа старост» и конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.