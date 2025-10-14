Представитель Красногорска установил мировой рекорд по жиму штанги

Спортсмен из Красногорска Денис Никонов занял первое место и установил мировой рекорд в соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Он поднял штангу весом 300 кг, что стало мировым рекордом в возрастной группе от 40 до 49 лет и в весовой категории до 90 кг по версии федерации WRPF.

«Мне 43 года, спортивная карьера началась в 2019 году, за это время я прошел путь от кандидата в мастера спорта до элиты пауэрлифтинга», — поделился рекордсмен.

