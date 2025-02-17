Представитель Подмосковья победил на Чемпионате России по горнолыжному спорту

Подмосковный спортсмен Александр Хорошилов стал победителем Чемпионата России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом-гигант и слалом. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, Хорошилов по итогам двух заездов показал лучшее время в дисциплине слалом среди мужчин. Он преодолел дистанции за 1 минуту 28,08 секунды. При этом второе место занял еще один представитель Подмосковья — Семен Ефимов.

«У меня и моего партнера по команде Семена Ефимова один сервисмен, и я думаю, что второе место Семена — тоже победа», - отметил Хорошилов.

Чемпионат прошел на курорте «Манжерок» в Республике Алтай. В нем приняли участие 79 спортсменов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы по развитию сферы спорта в области за 2024 год.