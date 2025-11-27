Представитель Подмосковья стал лучшим вожатым России

Праселков работает вожатым в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске на протяжении более двух лет. Он создает и внедряет программы отдыха для детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также для детей бойцов СВО. До этого он работал в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамском округе.

В целом на конкурс поступило 212 заявок из 68 регионов России, а также восемь заявок от федеральных детских центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО.