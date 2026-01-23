Представитель Подмосковья завоевал медаль на первенстве России по лыжному двоеборью

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России ]

Подмосковный спортсмен Арсений Хохлов завоевал бронзовую медаль на первенстве России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен Центра олимпийских видов спорта выступил в дисциплине трамплин К-95, гонка преследования на 5 км. На первом месте оказался представитель Санкт-Петербурга, на втором – Свердловской области.

Соревнования прошли в городе Чайковский (Пермский край) на базе комплекса трамплинов «Снежинка», их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

