Представитель Подмосковья завоевал второе «золото» на чемпионате России по плаванию на открытой воде
Подмосковный пловец завоевал вторую золотую медаль чемпионата России
Фото: [Федерация водных видов спорта России]
Подмосковный спортсмен Александр Степанов преодолел вторую дистанцию чемпионата России по плаванию на открытой воде, ему удалось завоевать вторую золотую медаль турнира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В заключительный день чемпионата пловец занял первое место в мужском забеге на 5 км. Второе и третье место у представителей Удмуртской Республики и Свердловской области соответственно. Накануне подмосковный спортсмен стал лучшим на дистанции 10 км.
Турнир стал отборочным на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Он состоялся в Ростове-на-Дону в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.