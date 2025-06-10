Представитель Подмосковья завоевал второе «золото» на чемпионате России по плаванию на открытой воде

Подмосковный спортсмен Александр Степанов преодолел вторую дистанцию чемпионата России по плаванию на открытой воде, ему удалось завоевать вторую золотую медаль турнира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В заключительный день чемпионата пловец занял первое место в мужском забеге на 5 км. Второе и третье место у представителей Удмуртской Республики и Свердловской области соответственно. Накануне подмосковный спортсмен стал лучшим на дистанции 10 км.

Турнир стал отборочным на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Он состоялся в Ростове-на-Дону в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.