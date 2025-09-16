Представитель Подольска стал одним из лидеров на этапе Гран-при России по быстрым шахматам

Воспитанник спортивной школы «Пахра» Подольска Святослав Лисенков вошел в топ-5 по итогам взрослого турнира в рамках этапа Всероссийских соревнований «Рапид в Череповце» по быстрым шахматам. В юниорском зачете он получил серебро.

До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что представительницы Подмосковья завоевали медали на Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

В соревнованиях по шахматам участвовали более 150 спортсменов. В их число вошли свыше 30 обладателей международных званий.

Подольский шахматист набрал 8,5 очка из 11. Дополнительный коэффициент поставил его на четвертое место. В день открытия турнира он провел сеанс одновременной игры на 10 досках и одержал восемь побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области модернизируют спортивные объекты.