Представитель Подольска стал участником экстремального шоу «Суперниндзя»

Житель Подольска Александр Филин стал участником IV международного сезона спортивно-экстремального шоу «Суперниндзя», премьера которого состоится в воскресенье, 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В шоу примут участие 175 человек из 20 стран, в том числе США, Канады, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании и других. Они поборются за главный приз в 5 млн рублей, трассу построили в Минеральных Водах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.