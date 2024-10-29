Представители бизнеса смогут оставлять обращения на сайте АНО «Центр развития туризма Московской области»

Представители индустрии туризма и гостеприимства Подмосковья смогут воспользоваться «Окном обратной связи для бизнеса», которое появилось на сайте АНО «Центр развития туризма Московской области» для совместного решения вопросов и проблем с представителями власти. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Предприниматели и инвесторы смогут оставить обращение, которое касается инфраструктурных проблем, вопросов безопасности, сложности с классификацией гостиниц и не только. Их будут обрабатывать в оперативном порядке, после чего — передавать в соответствующие подразделения. Обращение можно оставить по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.