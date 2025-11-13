Представители Химок посетили форум, посвященный 15-летию системы молодежного парламентаризма
Делегация Химок посетила форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Делегация из Химок посетила тематический форум, приуроченный к 15-летию образования системы молодежного парламентаризма в Подмосковье, который прошел в Московской областной думе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Муниципалитет представили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Евгений Иноземцев и члены химкинского Молодежного парламента.
«Молодежный парламентаризм – это не просто площадка для обмена идеями. Это кузница будущих лидеров. Тех, кто завтра будет определять развитие муниципалитетов, регионов, страны», – подчеркнул Сергей Малиновский.
В рамках форума участников ждали образовательная программа, пленарное заседание с участие председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, заседание областного Молодежного парламента нового созыва. В новый созыв парламента вошли 54 человека, включая председателей муниципальных молодежных парламентов, участников специальной военной операции, представителей молодежных объединений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.