Представители Московской области завоевали награды на первенстве России по бобслею
Подмосковные бобслеисты завоевали две медали на первенстве России
Фото: [Федерация бобслея и скелетона Московской области.]
Подмосковные спортсмены завоевали две награды в первый день первенства России по бобслею среди спортсменов не старше 24 лет — серебряную и бронзовую медаль. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, экипаж Степана Дубинко, который выступал с разгоняющим Владиславом Скулиным, занял второе место в соревнованиях двоек среди мужчин, Нина Клименко — заняла третье место в женских соревнованиях в монобобе.
Главный тренер сборной команды региона по бобслею Олег Сухорученко отметил, что подмосковные спортсмены впервые принимают участие во всех видах первенства в полном составе. По его словам, данный результат — это большой успех для команды.
Соревнования проходят в Сочи, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.